Рыбинск, Ярославская область, 29 января, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Проигравший по итогам предварительного голосования «Единой России» в Рыбинске депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов принял решение самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Рыбинска. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Владимир Денисов

«Я пойду на выборы как независимый кандидат. Это сложное решение, но я не могу предать своих избирателей, своих товарищей», — заявил Владимир Денисов.

Пока ещё не зарегистрированный кандидат считает, что его предвыборная программа хоть и опирается во многом на инициативы «Единой России», но существенно отличается от программы партийного кандидата Дениса Добрякова.

«Я смотрю дальше, чем на текущие проблемы ЖКХ в Рыбинске. Город должен развиваться и для этого нужны решения, порой расходящиеся с мнением большинства из «Единой России». Да, меня могут попробовать исключить из партии, но это их дело — пусть попробуют, если найдут законные основания. Я не враг партии, но я сторонник честной конкуренции. Предложения стать кандидатом от других политических объединений я даже не рассматривал», — подчеркнул Владимир Денисов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Денисов проиграл праймериз «Единой России» своему основному конкуренту, беспартийному исполняющему обязанности мэра Рыбинска Денису Добрякову. По итогам предварительного голосования за его кандидатуру проголосовало лишь 34,8% избирателей, тогда как за Добрякова — 63,8%.

Для поддержки самовыдвижения Владимир Денисов должен собрать на территории городского округа город Рыбинск подписи избирателей, число которых составляет 0,5% от числа избирателей в округе. Таким образом, число подписей, необходимое для регистрации кандидата на должность Главы городского округа город Рыбинск на выборах 20 марта 2016 составляет 827. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата может осуществляться со дня, следующего за днем уведомления Волжской территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата.