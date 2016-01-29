Ярославль, 29 января, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Из всех муниципальных образований Ярославской области пока только Углич согласился взять на себя часть функций фонда капремонта, воспользовавшись принятым Ярославской областной думой законом. Об этом сообщили на заседании рабочей группы, посвященной деятельности фонда, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Несколько муниципальных образований в принципе готовы выступить техническим заказчиком по организации капитального ремонта, но при соблюдении ряда условий финансового и организационного характера. Отказываются от приема полномочий два крупнейших города региона — Рыбинск и Ярославль. На заседании рабочей группы были озвучены две диаметрально разные позиции о стратегии регионального фонда, который не справился с планом работ 2015 года.

Первая позиция заключается как раз в максимальной передаче функций заказчика муниципальным властям. По мнению апологетов этого сценария, власти на местах смогут более качественно организовать процесс ремонта и контролировать результат. Этой позиции придерживается заместитель председателя регионального заксобрания, экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас.

Второй сценарий развития предлагает председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению, законности и правопорядку муниципалитета Ярославля Олег Ненилин, которого считают вероятным претендентом на пост директора фонда капремонта.

«Все действия руководства фонда сегодня напоминают процесс рисования квадратиков, треугольников и кружков вокруг курятника, когда цыплята уже сдохли. Нужно полностью менять концепцию деятельности фонда в соответствии с постановлением, которое три дня назад подписал Дмитрий Медведев. Смысл заключается в т том, чтобы большая часть домов перешла на специальные счета, что дает право жителям самим решать все вопросы с организацией ремонта, а фонд выполнял бы в первую очередь контрольные функции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

На заседании рабочей группы депутаты констатировали, что многие проблемы 2015 года до сих пор не решены. Представители «Молодой гвардии «Единой России» продемонстрировали видеоролик, в котором показываются текущие крыши в домах, где был начат и не завершен ремонт осенью прошлого года. Исполняющий обязанности директора Валерий Шугаев рассказал, что с пострадавшими жителями заключаются договоры о компенсации ущерба, однако со всеми жильцами отношения так и не урегулированы. Депутаты облдумы по-прежнему считают работу фонда неудовлетворительной. На заседании было предложено провести депутатские слушания по вопросу работы фонда.

В конце февраля пройдет конкурс на должность руководителя Фонда содействия капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области.