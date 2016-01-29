Белгород, 29 января, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Белгородской городской больнице №2 не соблюдаются нормы пожарной безопасности, нарушается порядок обращения с наркотическими веществами, а также там не хватает необходимого оборудования, а сотрудников заставляют работать сверхурочно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, таковы итоги проверки с привлечением Роспотребнадзора, Росздравнадзора, департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, Гострудинспекции, Фонда обязательного медицинского страхования, органов пожнадзора и наркоконтроля.

skachatkartinki.ru Капельница в больнице

Просмотрев больничные документы, касающиеся пациента, погибшего от рук врача, специалисты подтвердили, что в больнице были нарушены стандарты оказания медицинской помощи. В частности, в журнале учета приема больных при осмотре больного в приемном отделении хирургического корпуса врачом-хирургом не указано время осмотра, не отражены тяжесть состояния, гемодинамические показатели (пульс, кожные покровы), не установлен предварительный диагноз, никак не обосновано назначение консультации врача терапевта и невролога. Отсутствует запись о том, как пациент попал в терапевтическое отделение.

Журнал также не содержит записи осмотра врача-терапевта, времени и причины ухудшения состояния пациента, обоснования вызова анестезиолога-реаниматолога, данных о проведении реанимационных мероприятий силами медицинского персонала приемного отделения и их эффективности. Как уже сообщало ИА REGNUM, именно в терапевтическом отделении врач Илья Зелендинов набросился с кулаками на больного и его знакомого. От одного удара в голову пациент упал и больше не поднимался — он умер от черепно-мозговой травмы, полученной от удара затылком об пол.

Представленный в акте смерти пациента в приемном отделении перечень реанимационных мероприятий не содержит хронологии их проведения и оценки эффективности. Не указаны данные объективного осмотра врачом анестезиологом-реаниматологом при госпитализации в отделение реанимации, не детализирована интенсивная терапия, отсутствуют данные о проведении ЭКГ-мониторинга.

Медсестра, которая, как уже выяснилось, не имела права проводить промывание желудка, работает в больнице на четверть ставки. Она является студенткой пятого курса и выписку из протокола о сдаче экзамена, допускающего ее к осуществлению медицинской деятельности, не представляла.

Кроме того, в реанимационном отделении проверяющие нашли только шесть аппаратов искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания — хотя их должно быть 14. Электростимулятора в больнице нет. В операционном блоке хирургического отделения отсутствует дефибриллятор и иное необходимое медицинское оборудование.

Также врачи больницы слишком много работали сверхурочно: Зелендинов за год отработал сверхурочно 468 часов, что в четыре раза превышает годовую норму (120 часов). О том, что хирург применил насилие к пациенту, правоохранительные органы были проинформированы только по телефону, хотя должны были получить письменное свидетельство.

Также были вскрыты и другие нарушения, не относящиеся к делу об убийстве: нарушения законодательства о здравоохранении, о пожарной безопасности, трудового законодательства, законодательства о персональных данных, порядка обращения с наркотическими и психотропными веществами.

Главному врачу внесено представление — напомним, прошлый руководитель был уволен из больницы сразу после скандала. В отношении ответственных должностных лиц больницы возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, рассмотрение которых взяла на контроль прокуратура Белгородской области.