Санкт-Петербург, 29 января, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Еще в двух районах Ленобласти из-за сильного ветра отключилось электричество в целом ряде населенных пунктов. Энергетики ведут восстановительные работы.

modny.spb.ru Шторм

Восстановлено электроснабжение 12 тысяч жителей Гатчинского района и 5,2 тысяч потребителей в Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленобласти. Специалисты работают в условиях продолжающегося штормового ветра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

По данным регионального управления МЧС, по состоянию на 16:00 без электроснабжения остаются 11 тысяч 115 жителей Ленинградской области. При этом в зону отключения попало еще два района: Приозерский и Тихвинский. Остаются частично обесточенными Гатчинский и Кингисеппский районы. В пострадавшем ранее Ломоносовском районе электроснабжение уже восстановлено.

По данным «Ленэнерго», к настоящему времени удалось восстановить электроснабжение свыше 17 тысяч потребителей Гатчинского, Кингисеппского и Ломоносовского районов Ленобласти. Было включено 303 трансформаторные подстанции.

Как подчеркнули на предприятии, специалистам приходится работать в условиях продолжающегося шторма. При этом ситуация с отключениями постоянно меняется: потребителей подключают, но из-за сильного ветра могут произойти отключения других линий. «Специалисты «Ленэнерго» обходят линии электропередачи для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей», — сообщили на предприятии.

В ПАО «Ленэнерго» продолжает работу оперативный штаб. Для того чтобы не допустить развития технологических нарушений, диспетчеры «Ленэнерго» организуют резервные схемы электроснабжения.

По данным МЧС, в 47-м регионе сохранится ветреная погода: ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер привел к отключению электричества в Гатчинском, Кингисеппском и Ломоносовском районах области.