Симферополь, 29 января, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал предложение председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко о приостановке деятельности коллекторских компаний. Однако он считает необходимым не приостанавливать, а запретить работу коллекторов полностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.

wallpaperscraft.ru Коллекторская угроза

«Дикий случай в Ульяновской области, когда коллекторы пытались выбить долг в четыре тысячи рублей с помощью «коктейля Молотова» и в результате чуть не сгорел ребёнок, стал последней каплей. Сегодня проблема долгов по кредитам физлиц уже вышла за рамки чисто финансовых отношений. Это вопрос морали и права. Никакой кредит не стоит жизни и здоровья человека, тем более ребёнка», — сказал Аксёнов.

Также он отметил, что крымчане добились приостановки работы коллекторских агентств в Крыму по долгам украинских банков, действовавших вне правового поля РФ. Теперь же, считает глава республики, работу коллекторских компаний надо запретить полностью во всей стране.

«Необходимо полностью исключить коллекторов из процесса сбора долгов. Этим должно заниматься государство. И конечно, решение долговых проблем не должно возвращать нас в беспредел 90-х годов», — заявил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на том, что деятельность коллекторов должна быть приостановлена до принятия закона, регламентирующего их деятельность.