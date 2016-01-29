Красногорск, 29 января, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет, являющиеся собственниками квартир, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получат 50% компенсацию на оплату взноса за капремонт в Подмосковье. Категории граждан, достигшие 80 лет, получат 100% компенсацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

metrprice.ru Кап ремонт

«Данная мера будет рассчитана исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт», — пояснил губернатор области Андрей Воробьев.

Воспользоваться соцподдержкой смогут около 95 тысяч жителей Подмосковья, на это из областного бюджета потребуется порядка 170 миллионов рублей в год.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям области глава региона объявил о переходе в 2016 году на более масштабную работу в части капитального ремонта.

«Задача — часть домов обеспечивать комплексным ремонтом, то есть не только менять лифт или не только чинить кровлю, а все-таки производить два-три вида работ на одном объекте. Знаю, что из 2,5 тысяч домов где-то в четверти такой подход будет применяться с 2016 года», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собираемость платы за капремонт в 2015 году в Подмосковье снизилась примерно на 7% и составила 80%. По словам замглавы минстроя Московской области Алексея Смирнова, одной из причин снижения количества платежей является смена расчетного центра.

Другой причиной является отсутствие финансирования работ по взысканию дебиторской задолженности. Организации, которые занимаются взысканием с неплательщиков задолженности, не готовы браться за эту работу за комиссию в 2% от суммы задолженности.

Читайте ранее в этом сюжете: Взнос за капремонт в Подмосковье снова увеличат