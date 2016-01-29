Санкт-Петербург, 29 января, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В торговом центре «Балкания NOVA» в Санкт-Петербурге произошел шокирующий инцидент. Об этом сегодня, 29 января, сообщают местные СМИ.

www.thinkstockphotos.co.kr Мачете

Мужчина зашел в магазин «Экспедиция», где продаются туристические товары и попытался украсть мачете с витрины.

Он стащил мачете, но был замечен продавцом. Похититель бросился наутек, а продавец начал преследовать вора. Злоумышленник решил не соревноваться в скорости, а просто набросился на преследователя с мачете и тяжело ранил продавца.

Сотрудника магазина в тяжёлом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Нападавший был схвачен охраной торгового центра.

Уточняется, что во время задержания мужчина говорил, что «поп сверху его заставил похитить мачете».

«Продавец хотел его остановить, но тот в области уха и шеи его порезал. Много крови начиная с самого магазина. Скорая и полиция на месте», — написал в соцсети один из очевидцев, добавив фотографии залитого кровью пола.

На месте работает следственно-оперативная группа.