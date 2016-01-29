Пекин, 29 января, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Руководство автоконцерна General Motors объявило о скором начале сборки гибридных Cadillac CT6 в США и Китае.

zhev.com.cn Cadillac CT6

Как отмечают специалисты, выбор в пользу Китая был сделан из-за нескольких факторов. Во-первых, в Китае наблюдается настоящий бум на седаны премиум-класса. Новый Cadillac CT6 станет главным конкурентом седанов от Audi, BMW и Mercedes-Benz. Во-вторых, согласно таможенному законодательству КНР, все ввозимые автомобили облагаются высокими сборами, что абсолютно не выгодно для производителя, пишет «Тайпин цичэ».

Новый Cadillac CT6 будет оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом в 2 литра и электромоторами, которые будут приводить в движение задний привод автомобиля. Наблюдаемый рост популярности седанов бизнес-класса и электромобилей позволит занять Cadillac CT6 свою долю на автомобильном рынке Китая.