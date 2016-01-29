Рим, 29 января, 2016, 15:34 — ИА Регнум. «Ливия больше не может ждать. Будем действовать вместе с нашими союзниками», — министр обороны Пинотти взвешивает каждое слово в интервью и тщательно подбирает слова. В последние дни слишком часто в прессе говорят о военной интервенции против ИГИЛ в Ливии, несмотря на то, что формальный запрос от правительства национального единства Ливии так и не поступил.

Mohammed Shamma Война в Ливии

«Мы не можем себе представить, чтобы прошла весна, а ситуация в Ливии все еще оставалась в тупике, — заявила Пинотти. — В прошлом месяце мы более тесно работали с американцами, англичанами и французами. Я бы не говорила о спешке: мы все согласны, что мы должны избегать несогласованных действий, которые в прошлом не дали хороших результатов. Но есть более конкретная работа по сбору информации и составлению возможных планов вмешательства на основе прогнозируемых рисков».

Однако, министр обороны несколько раз подчеркнула, что все члены международной коалиции согласны с тем, что действующее правительство в Ливии, с которым можно было бы координировать какие-либо действия, просто необходимо, чтобы избежать «таких сценариев как в Ираке после падения режима Саддама Хусейн». «Мы не должны предоставлять аргументы для джихадисткой пропаганды, у которой есть все интересы представить наши операции в качестве Западного вторжения. Путь международной коалиции следует по пути политического регулирования и готовится предоставить тот вид помощи, о котором ливийцы уже попросили: защита государства, когда оно начнет действовать в Триполи, обучение и профессиональная подготовка».

На вопрос журналиста, не подгоняют ли Италию американцы, министр ответила сухо и кратко: «Я повторяю, есть большее беспокойство, которое обусловлено реальными факторами».

Основным фактором, который «подгоняет» международную коалицию к действию, является укрепление позиций ИГИЛ в Ливии.

«Вот почему мы оцениваем с нашими союзниками общие возможности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Та же миссия «Безопасное море», родившаяся как операция против контрабандистов, с самого начала включала в себя возможность борьбы с терроризмом: она дает нам возможность вмешиваться в случае рисков для наших платформ или других объектов. По той же причине мы перенаправили самолеты в Трапани, постоянно обновляется сбор информации на местах».

Также министр обороны подчеркнула, что Италия имеет ведущую роль в Ливийской миссии, потому что она среди стран, которые имеют что сказать. «Приверженность и профессионализм, проявленные в военных миссиях, являются основой уважения Италии, которым она пользуется в США и у международного сообщества».

В конце декабря 2015 года стало известно, что итальянское правительство объявило об отправке 450 солдат для защиты работы на дамбе в Мосуле (в Ираке). Однако до сих пор военные не были отправлены в Ирак. Роберта Пинотти пояснила, что работы на плотине у города Мосул должна вести итальянская компания Треви. Но контракт еще не подписан. «Мы сделали осмотр территории и количество 450 солдат исходит из этого: обеспечить безопасность работ. Имейте в виду, что работы будут вестись на территории, контролируемой курдами, но недалеко от зоны, занимаемой войсками ИГ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Риме пройдет совещание «малой группы» коалиции по борьбе с ИГ. В совещании примут участие представители 23 стран: Италии, США, Саудовской Аравии, Австралии, Бахрейна, Бельгии Канады, Дании, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Иордании, Ирака, Кувейта, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Катара, Великобритании, Испании, Швеции и Турции.