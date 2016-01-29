Санкт-Петербург, 29 января, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Петербурга, глава комитета ЗакС по законодательству Виталий Милонов считает, что смешанная схема выборов депутатов городского парламента в 2016 году будет способствовать представительности народных избранников. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 января, в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Милонов

Милонов подчеркнул важность концепции «25 на 25», согласно которой половина депутатов ЗакСа будут избраны по партийным спискам, а другая половина — по мажоритарным одномандатным округам.

«Мы должны уходить от практики, когда на той или иной избирательной территории нет «своего» депутата из-за нюансов голосования исключительно по партийным спискам», — уверен Виталий Милонов.

В то же время он отметил, что внесенный на рассмотрение Заксобрания законопроект — еще не окончательный вариант документа. По словам Милонова, внесенный документ можно назвать «компромиссом, устраивающим все стороны».

Милонов надеется, что «в процессе рассмотрения нам удастся создать такой закон, который будет максимально близок к идеалу».

Как сообщало ИА REGNUM, в парламент северной столицы внесен проект закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», предусматривающий формирование представительного органа власти города по смешанной системе.

По словам спикера городского ЗакСа Вячеслава Макарова: смешанная система выборов представлется ему «наиболее конструктивной».

Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга шестого созыва состоятся 18 сентября 2016 года в единый день голосования, одновременно с выборами Государственной Думы.