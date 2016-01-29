Мельбурн, Австралия, 29 января, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Российская теннисистка Елена Веснина и спортсмен из Бразилии Бруно Соарес вышли в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в миксте, огорчив Саню Мирзу из Индии и хорвата Ивана Додига.

ausopen.com Чемпионат Австралии (Australian Open)

Теннисный поединок завершился в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.

Australian Open. ½ финала

Веснина/Соарес (Россия/Бразилия) — Мирза/Додиг (Индия/Хорватия) — 7:5, 7:6 (7:4)

Отметим, что в решающем матче Веснина и Соарес встретятся с дуэтом Коко Вандевеге (США)/Хория Текэу (Румыния).