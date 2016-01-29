Москва, 29 января, 2016, 14:31 — ИА Регнум. 27 января огромная озоновая дыра накрыла северную Евразию от Атлантики до Тихого океана. Большая часть пришлась на территорию России. Центр аномалии расположен на севере Западной Сибири.

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Карта озонового слоя. 11:00 29.01.2016

Как сообщил ИА REGNUM старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин, «потери озона достигают здесь 50%, то есть мы имеем дело с озоновой дырой антарктических масштабов. В Москве потери озона — 22%, в Санкт-Петербурге — 35%!»

Разрушение озонового слоя принесло аномальное тепло и низкое давление, еще раз подтверждая концепцию, согласно которой изменение концентрации озона в атмосфере является главным фактором погодных (и климатических) аномалий.

Гражданам важно знать, что «в зимнее время, когда люди тепло одеты, и тело закрыто от солнечных лучей, увеличившийся поток биологически активного ультрафиолета (БАУ) опасен в первую очередь для глаз. Особенно, если небо чистое, то есть отсутствует сплошная облачность, которая существенно ослабляет поток БАУ. Самая опасная ситуация — солнечный день и снежный покров, который за счет отражения увеличивает опасное излучение. Усиливаться поток ультрафиолета может и за счет переотражения от краев облаков через разрывы в сплошной облачности».

Необходимо быть бдительными, беречь в ближайшие дни свои глаза и особенно детей от прямого солнечного света. Лучше начинать день с просмотра озоновых карт.