Огромная озоновая дыра накрыла Россию
Москва, 29 января, 2016, 14:31 — ИА Регнум. 27 января огромная озоновая дыра накрыла северную Евразию от Атлантики до Тихого океана. Большая часть пришлась на территорию России. Центр аномалии расположен на севере Западной Сибири.
Как сообщил ИА REGNUM старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин, «потери озона достигают здесь 50%, то есть мы имеем дело с озоновой дырой антарктических масштабов. В Москве потери озона — 22%, в Санкт-Петербурге — 35%!»
Разрушение озонового слоя принесло аномальное тепло и низкое давление, еще раз подтверждая концепцию, согласно которой изменение концентрации озона в атмосфере является главным фактором погодных (и климатических) аномалий.
Гражданам важно знать, что «в зимнее время, когда люди тепло одеты, и тело закрыто от солнечных лучей, увеличившийся поток биологически активного ультрафиолета (БАУ) опасен в первую очередь для глаз. Особенно, если небо чистое, то есть отсутствует сплошная облачность, которая существенно ослабляет поток БАУ. Самая опасная ситуация — солнечный день и снежный покров, который за счет отражения увеличивает опасное излучение. Усиливаться поток ультрафиолета может и за счет переотражения от краев облаков через разрывы в сплошной облачности».
Необходимо быть бдительными, беречь в ближайшие дни свои глаза и особенно детей от прямого солнечного света. Лучше начинать день с просмотра озоновых карт.