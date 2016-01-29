Москва, 29 января, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Обвиняемые в Литве по делу 25-летней давности россияне привлекаются к ответственности незаконно. Об этом 29 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

15min.lt Размытый литовский флаг

«27 января в Литве начался судебный процесс в отношении россиян по событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года. Изучив юридическую сторону процесса, мы можем сказать, что россияне привлекаются к ответственности незаконно, инкриминируемые им действия предъявляются им незаконно».

Она выразила озабоченность попыткой Литвы использовать правосудие: «Ведь известно, что на январь 1991 года независимость Литвы не была признана ни одним государством. Лишь в сентябре 1991 года Литву признали независимым государством. До этого периода не представляется возможным говорить о конституционном строе и независимости Литвы».

Захарова рассчитывает, что суд «не превратится в судилище», а вердикт суда будет вынесен без вмешательства властей: «Призываем суд проявить гуманность в связи с состоянием здоровья одного из подсудимых».

Отметим, что в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции литовский политик Альгирдас Палецкис заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев. «Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих». За эту фразу Палецкис был осужден по статье «Отрицание советской агрессии» — он стал первым осужденным по этой статье.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждает и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик, который в настоящий момент проживает в Белоруссии. Согласно распространённой в Литве версии, войска Советской армии в январе 1991 года пытались захватить власть в провозгласившей независимость от СССР республике; Усхопчик как командир вильнюсского гарнизона несёт ответственность за гибель людей, вышедших на митинг в защиту литовской независимости и расстрелянных советскими военными. Официальный Вильнюс не смог предоставить властям Белоруссии удовлетворительных оснований необходимости выдачи Усхопчика. В настоящее время генерал проживает в Минске.

Тем временем сам осужденный за свои высказывания Альгирдас Палецкис собрал десятки свидетельств живых очевидцев, которые утверждают, что видели выстрелы с крыш домов, тогда как советские солдаты находились внизу у телебашни. Также есть свидетельства, что на место столкновения из моргов литовскими властями подбрасывались трупы, которые потом выдавались за жертв агрессии. Кроме того, существует официальная медэкспертиза погибших в ту ночь. В ней излагается, что, например, один из погибших умер от смертельного ранения от дореволюционной винтовки Мосина.

Напомним, Литва уже арестовала и удерживает под стражей одного гражданина России, который обвиняется в деле о 13 января 1991 года. Полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. 47-летнего калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии и Украины и будут судимы заочно.

В Вильнюсском окружном суде 27 января началось рассмотрение самого объемного в истории Литвы дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

В этом деле пострадавшими проходят порядка 500 человек, свидетелей — около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт — из 13 томов.

Рассмотрение дела проходит в самом крупном зале, вмещающем порядка ста человек, и транслируется в фойе суда.

Большинство обвиняемых судят заочно. Процесс должен быть завершен летом этого года.