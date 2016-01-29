Москва, 29 января, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Банк России снизил официальные курсы доллара США и евро на выходные и понедельник, 1 февраля, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Курс евро к рублю снизился по сравнению с предыдущим показателем на 2,2293 руб. и составил 81,9077 руб. Официальный курс доллара США к рублю упал на 2,1951 руб., до 75,1723 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 78,2032 (снизилась на 2,2105 руб).