Москва, 29 января, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции 29 января заявил журналистам, что считает, что цена на нефть $20−24 за баррель не станет среднегодовой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

По его словам, рынок самонастраивается и саморегулируется под внешние факторы и налоговую систему. Это приведет к более высоким уровням цен на нефть, однако когда это произойдет — никто сказать не может, считает Дворкович.

Цены могут колебаться, но «цена $20-$24 за баррель за год мне кажется нереалистичной» — подчеркнул он, отметив, что из-за снижения мировой добычи, в частности, цены могут повыситься.