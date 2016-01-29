Чебоксары, 29 января, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Владимир Путин провёл встречу с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым, который проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 29 января.

kremlin.ru Рабочая встреча президента с главой Чувашской Республики

Михаил Игнатьев отметил, что республика год завершила достойно.

«Почему я так говорю — потому что ещё в конце 2014 года, когда мы планировали, прогнозировали, как будет в социально-экономическом плане развиваться республика, приготовили три сценария развития событий. Два худших сценария у нас отпали, а мы приблизились к лучшему сценарию», — сказал глава региона.

По его словам, доходная часть бюджета пополнилась на 1,8 раза больше в процентном отношении, чем предусматривали, консолидированный бюджет Чувашской Республики — 44 миллиарда 364 миллиона рублей.

«По ключевым показателям хочу доложить: стало модно рожать детей. Четыре года демографическая ситуация положительная, и мы сейчас начали комплексно оценивать количество долгожителей. Если взять за последние пять лет, количество долгожителей, которые проживают в Чувашской Республике, увеличилось на 4 тысячи 910 человек. Это практически на 37 процентов больше уровня 2010 года. Долгожителей, которые перешагнули за 100 лет, сегодня 64 человека. В процентном отношении рост составляет 18 процентов», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что «социальное самочувствие, несмотря на сложности, улучшается, хотя в экономике непросто, упал потребительский спрос».

Михаил Инатьев сообщил, что за последние 2,5 года построили 100 фельдшерско-акушерских пунктов: «У нас их было 525, которые на «куриных ножках». Температура в холодный период — 10 градусов, наши ветераны возмущались. Мы эти пункты снесли, новые построили. Стоимость в среднем с «начинкой», с медицинским оборудованием, теплом — газификация у нас есть, — составляет 2,5−3 миллиона рублей. Не такое дорогое удовольствие».

Владимир Путин поинтересовался, какие предприятия внесли наибольший вклад в структуру валового регионального продукта. «Мы сильны организацией электротехнической промышленности, — ответил руководитель республики. Сегодня наши организации, их 27, объединились в электротехнический кластер для лоббирования интересов. Здесь как раз по теме импортозамещения есть успехи. Они конкурируют сегодня с мировыми компаниями ABB, Alstom, Schneider Electric. Первые шаги хорошие, динамика даже в 2015 году у них положительная, есть спрос».

Доложил глава региона о состоянии в машиностроении и ситуации в концерне «Тракторные заводы», который сегодня переживает самые тяжёлые времена. «Есть соответствующие Ваши поручения, реанимация пойдёт, реструктуризация пойдёт. И мы для них сейчас создаём ещё лучшие условия для организации электротехнического кластера», — заверил Игнатьев, отметив, что предприятия» участвуют в конкурсах, которые проводят на федеральном уровне наши государственные корпорации, концерны, акционерные общества: РЖД, «Газпром», нефтегазовая промышленность».

Отметим, что президент Владимир Путин проводит встречи с губернаторами, где обсуждает итоги социально-экономического развития. В частности, 22 января была размещена стенограмма встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Руководитель республики отметил, что в регионе «экономика работает устойчиво, работает хорошо, надёжно». «Люди себя чувствуют уверенно, в сельском хозяйстве хорошо себя проявляют, малый бизнес, фермерство хорошо набирает обороты. Так что жаловаться нечего, люди ответственно трудятся по всем направлениям», — сказал Хамитов.

19 января о ситуации в регионе проинформировал Владимира Путина глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, сообщив, что «по сравнению с 2014 годом мы считаем, что хорошо, потому что у нас в 2014 году было всё‑таки снижение по некоторым позициям»: «2015 год мы выровняли: и выше, чем 2013 год, и выше, чем 2014 год».

На встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко Владимир Путин констатировал, что «регион традиционно держит весьма высокую планку по основным направлениям развития».

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в конце декабря прошлого доложил президенту, что «в тех непростых условиях, которые мы имели, мы ставили две основные задачи на этот год: первое, не потерять всё‑таки динамику развития и роста и, второе, максимально побороться с ценовой инфляцией, чтобы не допустить снижения качества жизни». «Думаю, что в основном эти задачи удалось решить. Мы завершим год с объёмом валового регионального продукта примерно на уровне предыдущего года», — сказал, в частности, Толоконский.