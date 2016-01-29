Саратов, 29 января, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Во время концерта в Саратове известного дирижера и скрипача Владимира Спивакова для зрителей сыграла юный музыкант из Балаково Софья Тюрина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.gov.ru Юный музыкант Софья Тюрина вместе с Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы» на сцене Саратовского театра драмы

Софья Тюрина уже выступала вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова в честь 80-летия актёра и режиссёра Олега Табакова. Юная артистка вызвала симпатии у столичной публики своим старанием и мастерством исполнения.

Вчера, 28 января, после концерта Владимир Спиваков поблагодарил кубернатора Валерия Радаева за поддержку и помощь юным талантам. «Саратов — особенный город, который близок моей душе, — отметил Владимир Спиваков. — Долгие годы я дружил с архиепископом Саратовским и Вольским Пименом, в миру — Дмитрий Евгеньевич Хмелевский. Мы очень много встречались, он ходил на мои концерты. Это был человек, который соединял в себе многие, по-настоящему духовные вещи».

«В Париже мне удалось купить картину «Печальная муза» художника Валентина Юстицкого, который был близок Борисову-Мусатову, — рассказал музыкант. — В память о нём я подарил картину Радищевскому музею. Мы играем произведения Альфреда Шнитке — еще одного талантливого уроженца Саратовской области. В Саратов мы приезжали с актёром Евгением Мироновым, давали благотворительный концерт. Выступали на юбилее Олега Павловича Табакова. В общем, в Саратове очень много потрясающих людей. Это город, который ни в коем случае нельзя пропустить».

«Если видишь талантливых детей, их хочется поддержать. Дети чувствуют эту поддержку и как птицы, слетаются туда, где тепло», — отметил Владимир Спиваков.