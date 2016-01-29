Москва, 29 января, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Правительство РФ готовит законопроект о штрафах для врачей за нарушения в разных сферах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Врач в поликлинике

Он рассказал, что штрафы будут установления за нарушения медработников «вообще, в целом: в диагностике, в лечении и так далее».

Напомним, что Минздрав подготовил поправки в КоАП, где прописал размер штрафов для врачей. Наказывать будут, в частности, за нарушение правил проведения доклинических и клинических исследований лекарств — до 30 тыс. рублей,

За нарушение порядков оказания медицинской помощи штраф составит до 300 тыс. рублей, а за нарушение порядков проведения медэкспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и освидетельствований врач может быть оштрафован на сумму от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а медучреждение — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.