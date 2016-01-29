Ростов-на-Дону, 29 января, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону снесли родниковый бассейн, который располагался на Парамоновских складах. «Сегодня была разрушена купальня на Парамоновских складах. Дамбы и бассейна больше нет», — сказано на страничке защитников памятника XIX века в социальной сети Facebook, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

facebook.com/paramonov.rnd Купальня на Парамоновских складах

О том, что Парамоновские склады лишат излюбленного места для купания у горожан, стало известно еще в конце декабря прошлого года. Памятник истории и культуры федерального значения предполагается снести и построить заново. Об этом говорил ростовский градоначальник Сергей Горбань. Причина тому — аварийное состояние зданий.

Многие пользователи сети и активисты назвали этот факт концом эпохи. «Была всё же надежда на какой-то компромисс от власти, сегодня для меня поставлена огромная точка, жуткое разочарование, потеря. Это такое место, с такое энергетикой! Я не знаю, что ждет наш город», — написала Наталья Л. в комментариях.

Инициативная группа по защите памятника истории и культуры в предстоящую субботу, 30 января, на Парамонах должна была провести праздник зимнего Дона «Ростовская купель». В рамках проведения авторского слета и фестиваля на территории объекта должно было состояться купание в источнике.

Напомним, что еще в 2013 году минимущество региона одобрило проект развития и реконструкции Парамоновских складов, согласно которому все строения должны были быть сохранены.

В 2014 году стало известно о том, что памятник федерального значения передан инвестору. Парамоны, по его задумке, должны превратиться в центр современного искусства со SPA-зоной, гостиницами и ресторанами. С частной компанией «Альянс-М» даже был заключен договор на 45 лет, но планам не суждено было сбыться — инвестор от них отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корпуса Парамоновских складов, расположенные на набережной Ростова-на-Дону, были построены в XIX веке. Благодаря бьющим родникам, которые пустили по желобам сквозь здания, в помещении держалась постоянная и нужная температура воздуха. Это позволяло хранить в корпусах зерно. А свое название склады получили в честь своего хозяина — зернопромышленника Елпидифора Парамонова.