Женева, Швейцария, 29 января, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Распространение вируса Зика имеет «взрывной» характер и может привести к 3−4 млн. заболевших этой лихорадкой в странах Латинской Америки, предупредила 28 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает LaRazon.

calacademy.org Переносчик вируса

«Уровень тревоги чрезвычайно высокий», — сообщила 28 января в Женеве (Швейцария) директор ВОЗ Маргарет Чан. Несмотря на обеспокоенность этой международной организации, Боливия пока не предприняла конкретных мер для предотвращения распространения этого вируса.

Самая пострадавшая от вируса Зика страна — Бразилия. По данным ВОЗ, в 2015 году в Бразилии было зарегистрировано более 1,5 млн. подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Зика, а также более 4 тыс. случаев рождения детей, страдающих микроцефалией.

Напомним, ученые Бразилии установили, что вирус Зика может проникать в плаценту и вызывать микроцефалию плода, а также другие аномалии развития. Особенно опасен вирус Зика для женщин, находящихся на ранних сроках беременности. В свою очередь, микроцефалия — это недоразвитие черепа и головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью и неврологическими отклонениями.

Ранее ИА REGNUM передавало, что по прогнозам Панамериканской организации здравоохранения, вирус Зика распространится на все страны Латинской Америки, поскольку погодные условия благоприятствуют распространению москита на все страны региона, а жители Латинской Америки, которые не подвергались ранее воздействию этого вируса, не выработали к нему иммунитета.