Мельбурн, Австралия, 29 января, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Швейцарская теннисистка Мартина Хингис и спортсменка из Индии Саня Мирза выиграли Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) в парном разряде, огорчив в финале чешский дуэт в лице Андреа Главачковой и Люси Градецки.

ausopen.com Мартина Хингис и Саня Мирза на Открытом чемпионате Австралии

Решающий поединок завершился в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

Турнир «Большого шлема» Australian Open, Мельбурн (Австралия).

Мартина Хингис/Саня Мирза (Швейцария/Индия) — Андреа Главачкова — Люсия Градецка — 7:6, 6:3.

Напомним, что в прошлом сезоне пара Хингис-Мирза одержали победы на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США.