Тутаев, Ярославская область, 29 января, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Тутаевский моторный завод в Ярославской области перешел под контроль КамАЗа через «дочку» — АО «Промышленные активы». Она выкупила у банка «Российский капитал» 18,87% акций ОАО «Тутаевский моторный завод» в Ярославской области. До этого 31,78% акций завода уже принадлежали главному акционеру КамАЗа — госкорпорации «Ростех», поэтому в совокупности это контрольный пакет — 50,56% акций. Об этом сообщает деловая газета Татарстана «БИЗНЕС Online». По мнению экспертов издания, ТМЗ нужен КамАЗу, чтобы получить, наконец, собственный двигатель большой мощности.

«Сегодня в Тутаеве разрабатывают мощные моторы под военные заказы, а КамАЗ разрабатывает и 4-, и 5-, и 6‑ и 8-осные автомобили, работы в этом направлении идут. Вполне возможно, что новые тутаевские двигатели могут найти свое применение и на этих машинах. Оборудование ТМЗ позволяет выпускать двигатели большой мощности, какие на оборудовании завода двигателей КамАЗа сделать нереально», — приводит «БИЗНЕС-Online» мнение бывшего конструктора КамАЗа Владимира Сачкова.

Корреспондент ИА REGNUM связался с директором информационного центра ОАО «ТМЗ» Александрой Костериной, которая не подтвердила, но и не опровергла факт сделки с КамАЗом.

«Наш основной потребитель сейчас — это Петербургский тракторный завод. За 9 месяцев прошлого года мы поставили им 598 двигателей, это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Дело в том, что петербуржцам теперь дорого покупать импортные двигатели и пошел процесс импортозамещения. В рамках перехода на отечественное мы теперь выпускаем и лифтовые лебедки для ЖКХ, вместо итальянских. Тот же «КАМА-Энергетика» из Набережных Челнов покупал силовые модули за рубежом — теперь у нас. Это перспективное направление.

10% наших объемов составляют военные заказы. Их стало больше. Это двигатели к тягачам для «Искандеров», ЗРК «Триумф» и для совсем новых моделей. Недавно к нам обратились сельхозпредприятия из Тульской области. Двигатели тракторов выходит из строя, заменять за рубежом дорого. По России таких машин около 1800, и они наши потенциальные клиенты, это теперь наш рынок.

Численность работников на ТМЗ стабильна, зарплата в 2015 году выросла на 20%, возможно, будем набирать еще персонал, но технологический прогресс позволяет и автоматизировать работу. За 2015 год ТМЗ продал продукции на 2 млрд 113 млн рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом на 14%. Это если считать в сопоставимых ценах», — рассказала ИА REGNUM директор информационного центра ОАО «ТМЗ» Александра Костерина.

Стоит отметить, что еще около 18% акций Тутаевского завода принадлежат, по данным годового отчета за 2014 год, офшору на Виргинских островах Alta-Britt Interholding Limited, который до ноября 2015 года числился совладельцем концерна «Русские машины», входящим в группу «Базэл» Олега Дерипаски. Его группе «ГАЗ» принадлежит еще два автомобилестроительных завода в Ярославской области: Ярославский моторный завод (ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА).