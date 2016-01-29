Москва, 29 января, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В выходные (30−31 января) в Москве столбик термометра в дневное время покажет +3 градусов, в ночное время от 0 до +3 градуса тепла, заявила 29 января корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

По ее словам, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах сильная гололедица.

«Почти все выходные и большую часть следующей недели мы будем находиться в потоке влажного атлантического воздуха. Погода будет на 8−10 градусов выше обычного. Температура установится на уровне абсолютных рекордов», — сообщила Паршина.

По предварительным прогнозам синоптиков, небольшое похолодание придет в столичный регион после 5 февраля. «6 и 7 февраля в Москве понижение температуры до — 8 градусов, днем до — 5. Ветер до 15 м/с. На дорогах сохранится гололедица», — уточнила она.

Паршина добавила, что морозы возможны в феврале. «Последние годы зима разгоняется только к концу. Надеемся, что морозы будут», — пояснила синоптик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за сильного гололеда коммунальщики обрабатывают городские улицы специальными противогололедными средствами.

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