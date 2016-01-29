Вильнюс, 29 января, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что Шенгенская зона в 2016 году может «развалиться», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 января. «Не хочу драматизировать, но этот год будет годом испытаний для Шенгена, выстоим ли мы», — сказал министр в эфире радиостанции Žinių radijas.

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По его словам, «охрана границ, этот эффект домино — шведы закрылись от датчан, датчане от немцев и так далее — если это временно, то в порядке, но если это со временем станет не временным, это будет большим вызовом и испытанием для одного из наших самых больших завоеваний — Шенгенской зоны».

Министр не склонен драматизировать слышащиеся прогнозы по поводу краха ЕС и все больших требований со стороны Великобритании. «В «Снежной встрече» (неформальная встреча в литовском Тракай политиков ЕС и США, где в этом году в том числе участвовала Виктория Нуланд, отправившись из Литвы в Калининград на встречу с Владиславом Сурковым — прим. ИА REGNUM ) принял участие и министр европейских дел из Британии, у нас был шанс детально обсудить эти темы. Я могу сразу сказать, что британцы больше говорят о своей судьбе в ЕС, чтобы никто не покушался на их суверенные права, чтобы не насиловали их социальную систему за счет прибывших», — сказал Линкявичюс.

Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что есть и больше таких аспектов, где взгляды совпадают, например, по поводу уменьшения отрыва между бюрократическими учреждениями и гражданами Европы. «Хорошо ли мы знаем, как работает Европарламент, знаем ли мы, что делает Еврокомиссия? Понимаем ли мы, что их деятельность, прямая работа и результаты лично для нас чем-то важны? Не все знают и не все понимают», — сказал Линкявичюс.

Он предложил бы изменить термин «утечка мозгов» на «обмен умов». По его словам, нормально, что люди ищут, где лучше, так как нет границ. Министр признается, что уровень проживания в Литве точно не удовлетворительный, пенсии на самом деле маленькие: «Речи нет — и стыдно, и унижает достоинство. Если я скажу, что так везде, от этого легче не будет. А, возможно, будет легче. Но точно — я верю, что наступит это время, и давайте работать, чтобы так было».

По его словам чуть больше чем за 10 лет в ЕС Литва на самом деле достигла необычайно многого, но многие вещи жители просто не замечают. «Быстро привыкаешь и не чувствуешь, что у тебя есть. Знаете, начинаешь чувствовать тогда, когда теряешь — обычно так бывает. Дай Бог, чтобы мы не потеряли ни свободы, ни этого движения, ни возможностей, допустим, для трудоустройства», — сказал министр.

Линкявичюс согласен с теми, кто борется за двойное гражданство. «Люди хотят иметь связь с Родиной. Для них это и дело принципа. Я это прекрасно понимаю и очень уважаю. (…) Хорошо, что хотя бы такие законы сдвинулись с места в 2015 году — родившиеся за границей дети не потеряют гражданство».

Хотя министр считает, что возвращение в Литву предопределят бытовые, финансовые вещи, возможности работы, вопрос гражданства тоже должен быть решен. «Мы слишком маленькая нация, чтобы еще разделять на иммигрантов, эмигрантов. Знаете, три миллиона в Литве, миллион где-то рассеялся по миру. Мы должны подсчитать всех, каждый нужен, и каждый должен это чувствовать», — сказал Линкявичюс.

«Роль Америки в развитии нашего края была решающей. И здесь влияние нашей диаспоры тоже в большей части способствовало этому», — отметил он. Линкявичюс рассказал, что в частных беседах будущие союзники говорили, что Литва никогда не будет членом НАТО из-за своего места на карте, геополитических интересов. «Нужно было убеждать, нужно было добиваться. То, что у нас сейчас есть, — это не данность, свалившаяся с луны. Это результат большой работы, и этим нужно дорожить», — сказал министр иностранных дел.