Саратов, 29 января, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, по информации мэрии Саратова, на месте проведения работ — на Вольском тракте в Ленинском районе развернут оперативный штаб под руководством сити-менеджера Валерия Сараева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

imhodom.ru Колодец.

«В ликвидации аварийной ситуации задействованы аварийные бригады МУПП «Саратовводоканал», силы ГУ МЧС России по Саратовской области, областной и городской служб спасения, — комментирует ситуацию Валерий Сараев. — Всего на месте аварии задействовано 36 единиц техники и около 80 человек. Кроме того, привлечен личный состав УВД для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка».

В соответствии с утверждённым графиком проведения аварийных работ с 22:00 28 января произведено отключение аварийного водовода. Около 00:00 завершена откачка воды из колодца, в котором будут менять задвижку. Демонтирована плита перекрытия с камеры. В течение ночи производился демонтаж аварийной задвижки. В 6:00 сотрудники Водоканала провели первую примерку новой катушки.

«В целях недопущения остановки теплоснабжения жилых домов проведена работа по подпитке ТЭЦ-5 технической водой, а также организован подвоз воды на котельные, находящиеся в зоне отключения водоснабжения, учреждения социальной сферы и населению, — сообщил сити-менеджер. — На 19 участках по заявкам жителей обеспечен подвоз воды. Прекращения теплоснабжения не допущено. Детские садики и 7-я городская детская больница работают в штатном режиме».

По информации чиновников, заполнение магистрали водой планируется начать сегодня, 29 января, с 17:00, восстановление холодного водоснабжения абонентов должно быть обеспечено к 20:00».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера вечером из-за разрушения корпуса задвижки на магистральном водоводе диаметром 1000 мм прекращено водоснабжение ряда микрорайонов Ленинского и Кировского районов. В результате аварии без холодного водоснабжения остались: 882 многоквартирных жилых дома с населением более 220 тысяч человек, 51 учебное заведение, 60 детских дошкольных учреждений, 24 объекта здравоохранения, 41 котельная, 21 центральный тепловой пункт.

Отметим, что в Саратове проживает 842 тыс. человек.