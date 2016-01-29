Киев, 29 января, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Между премьер-министром Украины Арсением Яценюком и президентом страны Петром Порошенко возник серьезный конфликт из-за заявлений премьера о проведении референдума для принятия конституционной реформы. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

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Издание сообщает со ссылкой на одного из участников заседания так называемой «стратегической семерки» при администрации президента — совета наиболее приближенных к президенту лиц, что Порошенко был крайне раздражен последними заявлениями Яценюка. В частности, Порошенко не понравилось требование премьера принимать конституционную реформу по «децентрализации» и «особому статусу Донбасса» после всеукраинского референдума.

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко подтвердил журналистам, что между президентской силой и премьером возник конфликт.

«Я не буду комментировать взаимоотношения между президентом и премьером. Это надо спрашивать у них. Но я подтвержу, что заявление премьера вызвало конфликт с «БПП». Я никогда не думал, что руководитель «Народного фронта» будет идти путем незабвенного Медведчука, который протянул антиконституционный закон про референдум. И им сейчас думает воспользоваться премьер-министр. Это неразумно. И второе — политики должны делать свою работу, а не перебрасывать ее на избирателей. Хватит играть в так называемые народные референдумы. Эти игры во многих странах, особенно в таком плохом состоянии, как наша, доводили до очень неприятных тоталитарных явлений», — сказал Луценко.

А вот глава фракции «Народного фронта» в парламенте Максим Бурбак уверен, что конфликта между первыми лицами Украины нет.

«Никакой ссоры между «Народным фронтом» и «БПП» нет. Есть дискуссия в рамках коалиции», — сказал Бурбак.

В то же время народный депутат Украины Николай Томенко уверен, что Яценюк играет на опережение и реагирует на угрозы президентской команды организовать досрочные парламентские выборы.

«Ясно, что для «Народного фронта» — это смерти подобно в политическом смысле слова, и это не очень хорошо воспринималось. Более того, всячески намекалось, что Арсению Петровичу пора и заявление писать об отставке. Поэтому я думаю, что «Народный фронт» и Яценюк придумали такую контратаку. По-моему, немного по-дебильному сделана эта контратака с точки зрения непрофессиональности и общего подхода по референдуму. Но идет сейчас игра, чисто пиар-игра», — сказал Томенко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял о том, что принимать конституционную реформу необходимо на всеукраинском референдуме. В то же время по Минским соглашениям Украина взяла на себя обязательство провести конституционную реформу с учетом особого статуса Донбасса по согласованию с представителями Донецка и Луганска. Президент Порошенко инициативу Яценюка до сих пор публично не прокомментировал.