Асунсьон, 29 января, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Члены Епископальной конференции Парагвая выразили свою озабоченность ростом случаев заболевания лихорадками денге, Чикугунья и Зика в различных частях страны, в виду чего призвали граждан удалить из домов и участков все элементы, которые могут служить рассадником москитных комаров, передает ABC Color со ссылкой на заявление епископов Парагвая, обнародованное 28 января 2016 года.

deer-ac.ru Вирус Эбола

В свою очередь, парагвайское общество инфектологии также напоминает, что очистка территории от застойной воды — это основное средство борьбы против распространения таких заболеваний как лихорадка денге, Зика и Чикугунья.

Поскольку вирус всех этих заболеваний передается москитом Aedes aegypti, ученые рекомендуют парагвайцам избегать укусов москитов, используя репелленты, москитные сетки, средства для отпугивания насекомых.

В течение января 2016 года в Парагвае зарегистрировано почти 17 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге, более 4 тыс. — лихорадкой Чикугуньи. Также наблюдается распространение вируса Зика в районах, которые граничат с Бразилией.

11 января минздрав Парагвая объявил чрезвычайное эпидемиологическое положение по всей стране, так как высокая температура воздуха, а также множество источников стоячей воды из-за прошедших в декабре-январе наводнений благоприятствуют размножению москита.

В 2013 году Парагвай пережил самую серьезную эпидемию лихорадки денге в истории государства: в стране с населением 6,7 млн человек 150 тыс. человек заразились, 252 умерли.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 21 января 2016 года в ряде муниципалитетов Парагвая была объявлена мобилизация для борьбы с эпидемией вирусов денге, Чикугуньи и Зика. Меры борьбы подразумевали очистку рассадников москита Aedes aegypti. Владельцы заброшенных участков со стоячей водой стали подвергаться штрафам.