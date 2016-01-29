Пекин, 29 января, 2016, 11:43 — ИА Регнум.

28 января в Пекине состоялось межведомственное совещание, посвященное проблеме безопасности на угольных шахтах. Представитель Национальной энергетической администрации заявил, что в 2015 г. в Китае на угольных шахтах произошло 45 чрезвычайных происшествий, в результате которых погиб 171 шахтер.

yeeyan.org Угольная шахта Китая

Количество аварий на горнодобывающих предприятиях снизилось на 8,2%. Несмотря на положительную динамику, число несчастных случаев остается недопустимым. Правительство КНР и соответствующие комиссии примут дополнительные меры по обеспечению безопасности в угольных шахтах, пишет «Синьхуа».

Основной причиной аварий на горнодобывающих предприятиях является взрыв метана. В 2015 г. в Китае было добыто более 18 млрд м3 метана, однако было использовано не более 860 млн м3. В этом году этот показатель должен составит не менее 920 млн м3. Китайские власти намерены ликвидировать устаревшие предприятия, которые не могут обеспечить безопасность шахтеров при работе в забое.