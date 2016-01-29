Орел, 29 января, 2016, 11:20 — ИА Регнум. XXVI Всероссийские Тургеневские чтения проходят в Орловской области, в государственном мемориальном и природном музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» 28−29 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

elegos.ru Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Открытка

На Тургеневские чтения, открывшиеся 28 января, съехались специалисты по творчеству писателя из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Орла и других городов России. Среди участников — ученые из Пушкинского дома, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Основная тема Тургеневских чтений этого года — диалог культур в творчестве писателя и рецепции творчества писателя в русской и западноевропейской литературах XIX—XX вв. Кроме того, отдельно обсуждается проблематика формирования и изучения коллекций, посвященных Тургеневу, в музеях, библиотеках, архивах и частных собраниях, созданию новых экспозиций и выставок.

В рамках работы форума состоится презентация 23 выпуска «Спасского вестника» и новой литературной экспозиции «Русский европеец». В программе чтений — круглый стол «Экранизация как визуализированный текст: к истории экранизации тургеневских произведений», посвященный Году российского кино.