Самара, 29 января, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В целом руководство Самарской области, в отличие, например, от соседней Саратовской, сохранило величину прожиточного минимума в расчете на душу населения по основным социально-демографическим группам в IV квартале 2015 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, этот показатель ежеквартально устанавливается с целью оценки уровня жизни населения в регионе и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Итак, в IV квартале 2015-го величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Самарской области составила 8873 рубля, для трудоспособного населения — 9677 рублей, для пенсионеров — 6961 рубль, для детей — 8564 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом, втором и третьем квартале 2015 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляла соответственно — 8597, 8808, 8865 рублей. Для трудоспособного населения соответственно — 9342, 9583, 9668 рублей. Для пенсионеров соответственно — 6795, 6939, 6945. Для детей соответственно — 8356, 8551 и 8572.

Таким образом, величина прожиточного минимума в 2015 году у самарцев шла по нарастающей в течение года. Так, в четвертом квартале (кроме детей) она выше по сравнению с третьим: в расчете на душу населения — плюс на 8 рублей, для трудоспособного населения — плюс 5 рублей, для пенсионеров — плюс 16 рублей. Для тетей — минус 8 рублей.

Как отмечают наблюдатели, в соседней Саратовской области величина прожиточного минимума в третьем квартале 2015 года установлена ниже, чем во втором и первом квартале прошлого года, и значительно меньше установленного норматива по России. В III квартале (утвержденном постановление правительств Саратовского региона в последних числах декабря 2015 года, за IV квартал данные на сегодняшний день не обнародованы) в среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 8139 рублей, для трудоспособного населения — 8742 рубля, для пенсионеров — 6695, для детей — 8212.

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