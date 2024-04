Шэньчжэнь, Китай, 29 января, 2016, 10:54 — ИА Регнум.



tech.qq.com Квадракоптер DJI Phantom

Объем экспорта китайских квадракоптеров значительно увеличился. В 2015 г. объем экспорта гражданских беспилотных аппаратов составил 3,09 млрд юаней ($472 млн).

Основными покупателями квадракоптеров, произведенных в КНР, являются США и Европа. 99% всех китайских квадракоптеров производятся в Шэньчжэне. Производство беспилотных летательных аппаратов является одной из приоритетных отраслей промышленности города, пишет «Наньцзао жибао».

Компания Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd. (DJI), чей главный офис находится в Шэньчжэне, является ведущим производителем квадракоптеров для фото и видеосъемки. Продукция компании занимает до 70% мирового рынка. Согласно статистике, приведенной представителем DJI, объем экспорта китайских квадракоптеров в 2015 г. увеличился более чем в 7 раз.