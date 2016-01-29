Москва, 29 января, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Дилерские центры АВТОВАЗа с 28 января принимают предварительные заказы на хэтчбек LADA XRAY, продажа которого начнется с 14 февраля 2016 года. Об этом проинформировал журналистов президент АВТОВАЗа Бу Андерссон на пресс-конференции в Сочи.

lada.drom.ru Лада XRAY

Первым заказчиком стал губернатор Самарской области Николай Меркушин, сделавший предварительный заказ в 2015 году.

В 2016 году АВТОВАЗ хочет продать около 20−25 тысяч автомобилей LADA XRAY. АВТОВАЗ планирует поставлять новый автомобиль в Венгрию и Египет.

Цена на новый хэтчбек будет отталкиваться от суммы в 589 тысяч рублей и будет достигать 723 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Производство LADA XRAY начато на АВТОВАЗе с 15 декабря 2015 года. Финансирование этого проекта обеспечивалось госкорпорацией ВЭБ.