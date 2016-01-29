Хабаровск, 29 января, 2016, 10:48 — ИА Регнум.



mebel-crimea.com.ua Пустые полки аптеки

Дефицит противовирусных лекарственных препаратов наблюдается в аптеках Сахалина, Камчатки, Хабаровского края и Приморья. В Магаданской области накануне эпидемии создали запас, в Якутске по традиции молчат, а в Биробиджане и Анадыре ажиотажа еще нет. Как выглядит ситуация в аптеках Дальнего Востока во время эпидемии гриппа и сколько стоят лекарства, читайте в обзоре дальневосточных СМИ, подготовленном ИА REGNUM.

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Хабаровск: «Лекарства закончились даже на складе»

Хабаровчане в страхе раскупают противовирусные препараты и медицинские маски в ожидании эпидемии гриппа, пишет DVHab.ru. Опасаясь эпидемии гриппа и ОРВИ, горожане скупили в аптеках почти все запасы необходимых лекарственных препаратов. Первыми с полок исчезли марлевые повязки, оксолиновая мазь и «Виферон». В дефиците аскорбиновая кислота и некоторые противовирусные препараты. «Мы не ожидали такого наплыва посетителей. Лекарства закончились даже на складе. Но сегодня запасы должны восполнить», — рассказали в «Городской аптеке».

AmurMedia публикует обзор цен на противовирусные препараты в Хабаровске и делает вывод, что лечение гриппа в этом году может больно ударить по бюджету горожан. Цена за один из наиболее эффективных, по мнению фармацевтов, противовирусных препаратов варьируется от 600 до 1000 рублей.

К относительно доступным препаратам относятся, например, «Циклоферон» и «Цитовир», стоимость которых составляет порядка 370−390 рублей. Цена «Амиксина» варьируется от 600 до 1093 рублей. Этот препарат обладает не только противовирусным, но и иммуномодулирующим эффектом. Самое дешевое лекарство от гриппа — «Ремантадин». Его стоимость составляет в разных аптеках от 55 до 100 рублей, но он работает только против одного типа вируса.

Цена «Арбидола» в разных аптеках города варьируется от 165 до 901 рубля. Ингавирин стоит 462 рубля, «Колдрекс» — от 201 до 375 рублей, «Афлубин» — от 217 до 458 рублей, «Фервекс» — от 356 до 436 рублей, «АнтиГриппин» — от 263 до 390 рублей, «ТераФлю» — от 409 до 424 рублей, «АнвиМакс» — от 290 до 550 рублей, «Лемсип» — от 237 до 357 рублей, «Анаферон» — от 237 до 245 рублей.

Сахалин: «Берут все, о чем слышали в рекламе»

Как сообщает РИА «Сахалин и Курилы», в Сахалинской области тоже массово скупают противовирусные препараты в страхе перед особо опасным штаммом гриппа типа, А (H1N1). Аптекари говорят, что в последнее время спрос на них вырос в десятки раз. Люди покупают все, что, по их мнению, защитит от вируса — оксолиновую мазь, «Виферон», «Гриппферон», «Генферон», капсулы «Тамифлю», порошок для ингаляций «Реленза», медицинские маски.

«Берут все, о чем слышали в рекламе по телевизору, о чем читали в интернете. Это уже не ажиотаж, а психоз. В последний раз я такое помню лет пять назад, когда все скупали «Арбидол». Тогда люди тоже боялись свиного гриппа», — рассказала информагентству директор одной из южно-сахалинских аптек, отметив, что в области есть резерв лекарственных средств, но только на случай пандемии, а не массового психоза. В аптеках к ажиотажу оказались не готовы, говорят, года два уже такого не было, чтобы в раз все закончилось и разобрали все остатки противовирусных. Предприятие заказывает новые партии, но найти их сейчас из-за повышенного спроса, по их словам, нелегко. Оксолиновая мазь тоже закончилась в первую очередь, потому что самая дешевая: стоит всего 17,5 рублей. Зато «Гриппферон» по 308 рублей берут по одной упаковке, и всем хватает.

В аптеках Магадана всё спокойно

СМИ Магаданской области о дефиците лекарств пока ничего не сообщают. «Что же касается обеспеченности медикаментами, в аптеках в Магаданской области запас лекарственных средств рассчитан на 180 тысяч человек. Этого достаточно», — цитирует Колыма.ру губернатора региона Владимира Печеного.

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Аптеки Камчатки опустошили

Жители Камчатки, как сообщало ИА REGNUM, за последние 1,5 недели практически опустошили аптеки на фоне сообщений об увеличивающемся количестве больных ОРВИ и гриппом. В одной из аптек Петропавловска-Камчатского, наблюдается дефицит некоторых популярных противовирусных препаратов, не хватает медицинских масок. «У нас в аптеке медицинские маски закончились еще в середине недели. Люди берут их пачками просто. На складе тоже нет. Некоторые противовирусные закончились, например, «Тамифлю». Такая ситуация почти во всех аптеках города. Люди бегают из одной в другую, ищут маски, привычные для них лекарства», — сказала собеседник агентства.

В аптеках Приморья дефицит масок, но власти так не считают

Аналогичная ситуация сложилась и в аптеках Приморья — наблюдается острый дефицит одноразовых масок и самого распространенного средства для профилактики инфекции — оксолиновой мази. В крупных аптечных сетях Владивостока утверждают, что в лучшем случае, мази не будет ближайшие две недели. Маски местами найти можно, однако не дешевые и одноразовые, а премиум сегмента. Проблемы с масками и противовирусными препаратами возникли также в аптеках Дальнегорского и Находкинского округов.

Тем временем администрация Приморского края уверила население, что противогриппозные препараты, а также средства индивидуальной защиты, на прилавках региональных аптек имеются, причем в достаточном количестве. «На сегодняшний день на прилавках приморских аптек есть все необходимые противовирусные препараты, а также средства индивидуальной защиты — одноразовые маски и перчатки», — заявила замдиректора краевого департамента здравоохранения Екатерина Елисеева.

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Отметим также, что сообщений от СМИ Чукотского АО, Еврейской автономии и Якутии о дефиците противовирусных препаратов пока не поступало. При этом если на Чукотке уровень заболеваемости неэпидемический и случаев гриппа не выявлено, то в ЕАО эпидпорог превышен на 18,7%, лабораторно зафиксирован первый случай свиного гриппа. А в Якутии о свином гриппе и его последствиях принято молчать. «Вам не нужны эти цифры. Не поднимайте ажиотаж», — заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора региона Любовь Будацыренова.