Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Возле теплотрассы в Петропавловске-Камчатском, где погибли трое школьников, вечером 29 января состоится акция памяти, сообщают пользователи соцсетей.

radiogosen.com Три свечи

Акцию планируется начать в 21:00 местного времени возле дома 30/1 на улице Пограничной, где проходит теплотрасса. Жители города принесут к месту трагедии цветы и свечи.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии СКР возбудил и расследует уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам». Внутреннюю проверку ведут и в «Камчатскэнерго», которому принадлежит теплотрасса.

Местные СМИ, со ссылкой на жителей района, где произошла трагедия, сообщают, что прорыв на теплотрассе произошел несколько дней назад. Но канаву прикрыли всего лишь деревянными досками, под которые и провалились трое 8-летних школьников. Их тела нашли накануне вечером.