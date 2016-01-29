Владивосток, 29 января, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Козёл Тимур, наказанный на днях своим другом, тигром Амуром, может вернуться в вольер хищника. Вероятность воссоединения друзей не исключили в руководстве Приморского сафари-парка, сообщают «Владивосток-Новости».

gosnovosti.com Тимур и Амур

Уточняется, что друзья разлучены на время: их могут снова допустить друг к другу.

В настоящее время Тимур находится на лечении после трёпки Амура. Козёл должен восстановить здоровье, ведь тигр довольно сильно тряхнул его во время стычки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ссора между друзьями — козлом Тимуром и тигром Амуром, произошедшая 26 января в Приморском сафари-парке, появилась на видео в сети. В день ссоры козла Тимура, обитающего в Приморском сафари-парке, временно перевели из вольера в ветеринарный блок.