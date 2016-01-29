Красноярск, 29 января, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Власти Красноярского края отчитались о работе по выявлению фактов и виновников загрязнения атмосферного воздуха за 2015 год.

admkrsk.ru Зимний Красноярск

Как сообщили ИА REGNUM в краевом Минприроды, в прошлом году инспекторы отдела экологического надзора министерства провели более 700 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам данной работы к административной ответственности привлечено 156 виновных лиц, демонтировано 87 стационарных источников загрязнения (печей), ликвидировано 64 горящих свалки, в суды направлено 27 исковых заявлений с требованием обязать виновников получить нормативно-разрешительные документы, общая сумма штрафов составила более 1,5 млн рублей.

«С жалобами на загрязнения воздуха в 2015 году к нам на горячую линию обратились более 400 красноярцев. Все эти обращения инспекторы проверяют и учитывают при формировании маршрутов для патрулирования и выявления источников и виновников загрязнений. В рейды в сопровождении специализированной лаборатории инспекторы выезжают практически ежедневно», — рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии края Юлия Воронова.

По данным Минприроды, в Советском районе Красноярска в 2015 году выявлен факт незаконной эксплуатации асфальто-бетонной установки, владелец оштрафован на 180 тыс. рублей. Подано исковое заявление в суд о приостановлении деятельности юридического лица до получения нормативно-разрешительной документации.

В Ленинском районе краевого центра сразу несколько компаний использовали котельные без необходимой разрешительной документации. В Кировском районе к ответственности привлекли владельца шиномонтажной мастерской, который незаконно отапливал помещения, а также предпринимателя, который сжигал кабель. В Свердловском районе местный житель сжигал в собственном гараже отработанное моторное масло. Аналогичные нарушения зафиксированы в Октябрьском и Центральном районах города.

В Назарово установлены предприятия, эксплуатирующие печи для отопления без разрешительной документации. В Манском районе выявлен предприниматель, незаконно производящий древесный уголь. Аналогичные нарушения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, выявлены и в других районах края.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, из государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году», опубликованного в 2015 году на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ, что в Красноярском крае доля населения, проживающего в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, составляет 57%.

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Согласно данным доклада, Красноярск входит в приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. С осени 2015 года экологическая ситуация в городе обострилась, красноярцы начали жаловаться на запах гари и едкого дыма. Оказалось, что на промплощадке Енисейского ЦБК находится большое количество тлеющих опилок. По данным городских властей, работы по ликвидации возгорания могут занять не менее 1,5 месяцев.