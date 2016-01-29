Ростов-на-Дону, 29 января, 2016, 09:52 — ИА Регнум. В Ростовской области 25-летний житель Азова в суде ответит за вымогательство. Уголовное дело в отношении коллектора было заведено в декабре 2015 года, его задержали по подозрению в ложном минировании детского сада «Голубок» в Сальске. Как уточнили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе ГУ МВД России по региону, расследование дела завершено, все материалы направлены в облпрокуратуру.

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Напомним, что мужчина позвонил в дошкольное учреждение и угрожал взорвать здание, если сотрудница не рассчитается с долгом. Из-за угрозы взрыва правоохранители эвакуировали более 150 малышей и 23 сотрудников. Сапёры обследовали территорию, никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Установить личность злоумышленника удалось достаточно оперативно, и мужчину задержали на рабочем месте в Первомайском районе Ростова-на-Дону.

За такой способ выбывания долгов коллектору грозит до четырех лет тюрьмы.

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В Ростовской области лжеминёр детского сада ответит за вымогательство

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское правительство разработало законопроект «О деятельности по взысканию задолженности». Документ регулирует деятельность коллекторов. В частности, угрожать и применять физическую силу в отношении должников запрещено. Под запретом также уничтожение или повреждение имущества должников, а также на унижение чести и достоинства должника. Но до принятия этого закона необходимо приостановить работу коллекторов, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «В связи с участившимися случаями беспредела со стороны коллекторов, необходимо полностью приостановить деятельность коллекторских агентств до принятия соответствующего закона, который бы строго регламентировал их работу», — отметила спикер Совфеда.

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