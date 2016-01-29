Москва, 29 января, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Минимальная розничная стоимость водки в России может увеличиться на 5 рублей и достичь 190 рублей за бутылку 0,5 литра. Данный вопрос, как пишет газета «Ведомости», обсуждался профильной рабочей группой в Минэкономразвития под председательством замминистра экономического развития Олега Фомичева.

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По словам источников издания, повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку поддержали представители Минэкономразвития, Росалкогольрегулирования (РАР) и Минпромторга.

Фомичев предложил Росалкогольрегулированию рассчитать минимальную цену, исходя из ставки плюс 15% к себестоимости, эти расчеты будут проведены, но обсуждение не завершено, сказал представитель РАР.

Напомним, в 2013 году минимальная розничная цена на водку была 220 руб., за 0,5 литра, однако в прошлом году ее снизили до 185 руб. Представители алкогольного рынка считают, что ниже 230 руб. за 0,5 литра продавать в рознице все равно почти никто не может, так как это торговля в убыток.