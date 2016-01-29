Вашингтон, 29 января, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Бен Карсон заявил, что современная Россия — это незначительная страна, а ее президент — оппортунист и хулиган, с которым нужно проявлять строгость, сообщает Politico.

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С таким заявлением Карсон выступил в ходе предвыборных дебатов, которые прошли 28 января. Ведущий представил ему вариант развития событий, при котором Россия вторгается в Эстонию в феврале 2017 года после того, как он, президент Карсон принял присягу главы государства.

«Я прежде всего дам ему отпор по всему Балтийскому региону. Я считаю, нам нужно направить туда несколько бронетанковых бригад», — заявил бывший детский нейрохирург. «У нас там только одна или две. Нам надо гораздо больше, — продолжил он. — Мы должны проводить военные учения не только в Эстонии, но и в Латвии и Литве. В этих странах напуганы бряцанием оружия».

«Я думаю, мы должны поставить наши системы ПРО. Я считаю, мы должны поставить Украине наступательное оружие, а также бороться с ними [русскими] на экономическом фронте, потому что путинская Россия — незначительная страна — только нефть и энергоносители», — заявил он, обращая внимание на участие НАТО в таком случае в силу статьи V договора альянса.

«Мы должны бороться с ними [русскими] на этом уровне [нефти и энергоносителей]. Мы должны помогать технологиями фрекинга, благодаря чему цена на нефть останется низкой, потому что, давайте откровенно, именно это его [Путина] и сдерживает. Так что да, я бы дал приказ о вводе войск, если бы он напал. Я думаю, что в силу статьи V альянса мы бы, без сомнений, защитили наших союзников» — заключил Карсон.