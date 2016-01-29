Барнаул, 29 января, 2016, 08:59 — ИА Регнум.



Обзор наиболее значимых событий, произошедших в Алтайском крае с 25 по 29 января 2016 г

Штраф за нечищеные улицы

Барнаульские власти оштрафованы на 300 тысяч рублей за снег и сугробы на улицах Георгия Исакова, Юрина, Антона Петрова, Просторная, Геодезическая. Как выяснила проверка ГИБДД, власти практически не занимались их содержанием, — пишет 28 января ИА «Амител».

«По словам местных жителей, за зиму (и не только нынешнюю) в поселке Солнечная Поляна ни разу не чистили заснеженные дороги. На улицах стали появляться одна за другой выбоины и глубокие колеи. При этом проезжая часть сузилась настолько, что проехать двум автомобилям стало уже невозможно. Машины цеплялись друг за друга зеркалами, дверями, габаритными огнями. На дорогах все чаще случались «легкие» ДТП, которые сейчас принято оформлять по европротоколу», — пишет корреспондент ИА «Амител» Ирина Киселева. Она также выяснила, что на протяжении нескольких лет барнаульцы самостоятельно занимались расчисткой дорог, которые находятся на балансе администрации.

ИА «Амител» напомнило, что, согласно ГОСТу, приводить улицы в порядок коммунальщики обязаны в течение шести часов после выпадения осадков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема неочищенных дорог в столице Алтайского края стала актуальной сразу после Нового года, когда после резкого потепления пришли морозы и метели. Несвоевременная работа коммунальных служб спровоцировала всплеск недовольства автомобилистов.

В свою очередь, власти Барнаула 28 января на своем официальном сайте известили о том, что с начала 2016 года за несвоевременную очистку от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз снега, в отношении должностных лиц управляющих компаний был рассмотрен 71 протокол об административном правонарушении. Должностных лиц наказывают штрафом от 1000 до 10 000 руб., а юридических — от 5000 до 50 000 руб.

Оппозиционерам не дали побороться

Прошедшая сессия Алтайского Заксобрания была богата на кадровые решения, однако парламентарии-оппозиционеры обиделись на то, что им не дали побороться за освободившееся место председателя комитета по социальной политике. Об этом 28 января информирует ИА «ПолитСибРу».

По данным информагентства, на эту должность претендовала Татьяна Ильюченко («Единая Россия»), но оппозиционеры попробовали «отбить» у единороссов руководство комитетом, предложив на место председателя кандидатуру Андрея Щукина (ЛДПР).

«Первой на голосование была поставлена кандидатура Ильюченко, которую поддержали более 50 человек, что автоматически позволило ей получить пост председателя комитета. Голосование за Щукина проводить не стали. Оппозиция с таким поворотом не согласилась и начала утверждать, что регламент был нарушен», — сообщает ИА «ПолитСибРу».

«У нас в Госдуме половину комитетов возглавляют не единороссы. И никто ничего не боится. И только мы боимся даже сделать вид хоть какой-то декоративной демократии», — прокомментировал казус депутат от ЛДПР Юрий Гальченко.

Сколько выбросил — столько и заплатил

В Алтайском крае депутаты приняли новый порядок по утилизации коммунальных отходов, — сообщают 28 января корреспонденты телепроекта «Наши новости».

«Когда закон вступит в силу, платить за вывоз мусора жителям региона придётся исходя не из количества квадратных метров в квартире, а из числа проживающих в ней человек. Функции по вывозу и утилизации коммунальных отходов теперь возложены на краевые ведомства. А точнее, на регионального оператора — его ещё предстоит определить. Также этот оператор будет получать от предприятий «экологический сбор» — если компании, конечно, не смогут утилизировать мусор сами», — поясняет корреспондент «НН» Василий Морозов. Он также отметил, что бурных дискуссий законопроект не вызвал.

А вот алтайский общественник, руководитель Школы реальной политики Константин Емешин закон «Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском крае» считает «революционным». На своей странице в LiveJournal он написал заметку под заголовком «Россию ждет «Мусорная революция».

«Это полная революция. Инициатором был федеральный законодатель, который не просто внес корректировки, а принципиально изменил понятийный аппарат. В мусорную тему погрузили и региональные власти (ранее все это было за муниципалитетом). А теперь будут создавать «Регионального оператора», и только на уровне федерации рождаются минимум 27 нормативных актов. Я пытался понять логику концепции стратегии борьбы с мусором и обнаружил множество «пустых» лакун и противоречий другим законам. Посоветовался с одним экспертом в ЖКХ, она мне просто ответила: «Глупостей наворотили». А депутаты сегодня правильно отметили, что это существенно повысит платежи гражданам», — считает Константин Емешин.

Реставрация «Дома Лесневского» потянула на 30 млн руб.

Архитектурная мастерская Евгения Тоскина подготовила проект восстановления «Дома Лесневского». Это самый необычный памятник деревянного зодчества в Барнауле. За свою уникальность он включён в реестр объектов культурного наследия России, — сообщают 27 января корреспонденты программы «Вести-Алтай».

По примерной оценке экспертов, на его ремонт потребуется порядка 20−30 миллионов рублей. Проект Тоскина предполагает восстановление первоначальной планировки здания. «…Но добавят новые помещения санузлов, а также лестницы», — отмечают «Вести-Алтай». Как рассказал сам архитектор Евгений Тоскин, проект уже прошёл историко-культурную экспертизу. Сейчас готовятся документы для проверки стоимости восстановления. Архитекторы говорят, что, скорее всего, на основе полученных документов мэрия попросит финансовой помощи у министерства культуры России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Дом Лесневского» является примером использования в планировке и декоре характерных элементов стиля модерн. Его построили на стыке XIX и XX веков для Александра Адольфовича Лесневского (1866−1934), который был известным общественным деятелем, специалистом в области картографии. След в истории города он оставил в качестве создателя Кружка любителей драматического искусства, межевого инженера, картографа, члена городской думы, городского головы.

Новое казино в игорной зоне «Сибирская монета»

В 2018 году алтайская игорная зона «Сибирская монета» обзаведется еще одним казино. Об этом 25 января сообщил «Алтайский строительный портал». Отмечается, что инвестором выступит кемеровская компания «Алти», которой принадлежит действующее казино Altai Palace (оно заработало в конце 2014 года).

«Потенциальными клиентами «Сибирской монеты» названы жители территорий от Уфы до Красноярска. «Сибирская монета» запланирована как комплекс казино с гостиницами и ресторанами, возможностью заказа чартерных рейсов до игорной зоны и обратно. В перспективе, по оценке властей Алтайского края, в игорную зону может быть инвестировано до 30 млрд рублей — построено 15 казино и несколько десятков гостиниц. Первое казино, к слову, обошлось инвестору почти в 1 млрд рублей», — сообщает «Алтайский строительный портал».

Скандалы в высшей школе Алтая

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе традиционной еженедельной встречи с представителями СМИ региона прокомментировал скандалы в высшей школе Алтая. Его слова 27 января приводит ИА «Банкфакс».

«Последние решения Рособрнадзора, который в очередной раз запретил прием студентов двум вузам региона — Алтайской академии экономики и права и филиалу Алтайского госуниверситета в Белокурихе, — вполне оправданы. Это урок тем образовательным учреждениям, которые позволяют себе расслабляться; из него нужно сделать выводы. В целом же катастрофы в высшем образовании региона за последнее время не произошло, несмотря на оптимизацию филиальной сети», — заявил глава Алтайского края.

Больше всего критики от губернатора досталось филиалам вузов, которые, по его словам, не обеспечивают должного качества образования, — пишет ИА «Банкфакс». Информагентство отмечает, что Рособрнадзор уже принял по ним решения. «В качестве примера можно упомянуть Каменский филиал АлтГУ, который еще летом 2015 года было рекомендовано реорганизовать и ликвидировать в нем высшее образование. Происходящие процессы Александр Карлин назвал оптимизацией и заявил, что полностью их поддерживает», — информирует ИА «Банкфакс».

Между тем вся высшая школа на Алтае живет ожиданием определения опорного вуза региона.

ИА «ПолитСибру» в статье за 28 января информирует: «3 февраля состоится Совет ректоров вузов Алтайского края, на котором будут обсуждаться подготовленные варианты создания опорных вузов в Алтайском крае. Однако в краевом управлении образования отмечают, что торопиться с принятием решения регион не будет».

В подтверждение информагентство приводит слова начальника отдела взаимодействия с вузами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края Евгения Кайгородова.

«Основными подходами по участию нашего края в данной процедуре стали тщательное взвешивание вопроса об участии того или иного вуза и анализ основных рисков. Нужно быть уверенными, что край не останется за бортом инновационных процессов в системе высшего образования, которые сейчас происходят в России. Для подачи заявки у нас есть резервы времени — 2016 и 2017 год», — пояснил Кайгородов.

По его оценке, которую приводит ИА «ПолитСибРу», сегодня среди возможных вариантов создания опорного вуза рассматривается объединение вокруг АлтГУ, АлтГТУ или же при участии того и другого университета, так как только эти образовательные учреждения максимально приближены к требуемым показателям.

Почему бензин не дешевеет

На 30−40 копеек с начала года снизились цены на бензин на автозаправках Алтайского края. Между тем эксперты предупреждают, что к весне бензин станет дороже сразу на два рубля, — об этом 28 января информируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Чтобы понять, почему дорожает бензин, «Вести-Алтай» стали разбираться, что входит в цену одного литра бензина.

«Первое — это 7 рублей налога на недропользование, от 2 до 4 рублей — транспортировка нефти до перерабатывающего завода, почти в два раза больше уходит на саму переработку, около 9 рублей — акциз, плюс НДС и другие налоги… Плюс — прибыль самой АЗС. Итак, доля нефти в литре бензина не больше 5−7 рублей. Поэтому у нас цена на сырье слабо влияет на цену топлива», — отмечают алтайские тележурналисты.

В телесюжете «Вестей» приводится также мнение вице-президента российского топливного союза, руководителя алтайского топливного союза Юрия Матвейко: «Все колебания, которые мы сейчас видим на мировом рынке, не имеют никакого значения. Порядка 70% в 1 литре бензина — это налоги и акцизы, которые платит нефтяная компания федеральному бюджету. У нас будет увеличение акцизов порядка двух рублей. И на бензин, и на дизельное топливо возможен небольшой рост цен».

Свиной грипп на Алтае

Двое зараженных свиным гриппом проходят лечение в одной из барнаульских больниц, — об этом 28 января информируют корреспонденты телепроекта «Наши новости».

«В городской больнице № 11 с экзотическим гриппом уже сталкивались в 2009 году. Но даже опытному специалисту сложно отличить привычный вирус от H1N1. Клинически и там, и там — высокая температура, ломота в теле, надсадный кашель. При своевременной помощи свиной грипп, впрочем, как и любой другой, большой опасности не представляет, говорят доктора. Но проблема все же есть: H1N1 стремительно мутирует, приспосабливаясь к меняющейся среде. Эффективность препаратов хоть и не доказана на 100 процентов, но смягчить степень поражения они все же помогают», — поделилась информацией корреспондент «НН» Екатерина Гаськова.

Колбасы «по рецептам древних кочевников»

Об открытии в селе Куяган Алтайского района производства мясных деликатесов «ручной работы» по «рецептам древних кочевников» 29 января со ссылкой на Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям сообщили почти все алтайские СМИ. «Цех мощностью 200 кг в месяц работает исключительно на собственном мясном сырье и вырабатывает два наименования продукта: «Конская казылык» и «Телячья суджук». «Суджу́к и Казылык — одни из традиционных видов колбасы у тюркских и ближневосточных народов. У кочевников не было традиции коптить мясо. Его вялили, чтобы сохранить как можно дольше», — проинформировал, в частности, телеканал «Катунь-24». Явную дезинформацию уже прокомментировали в соцсетях.

«Кочевники вялили мясо так: клали его под седло, во время скачки оно теряло влагу и просаливалось конским потом. А теперь представьте, как в Куягане вокруг мясного цеха гарцуют всадники на лошадях. С девяти до шести. С перерывом на обед. Ну нельзя же так», — иронизирует барнаулец Михаил Беднаржевский.