Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Виктор Тюменцев сообщил детали гибели троих школьников в Петропавловске-Камчатском, сообщает РСН.

hsto.org Школьный рюкзак

По его словам, двое восьмилетних мальчиков сорвались в яму с кипятком из теплотрассы, пытаясь спасти своего друга. Сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас изучают запись с камеры видеонаблюдения, пояснили, что дети сорвались, когда пытались вытащить третьего ребенка за рюкзак.

Это подтверждается тем, что лямки на рюкзаке одного из мальчиков оказались оторваны. Тюменцев также сообщил, что в момент трагедии канаву, наполненную кипятком, прикрывали лишь листы ДСП — они провалились под весом детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 29 января объявлен траур по погибшим детям. СКР возбудил и расследует уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Чиновники мэрии заявили о том, что власти Камчатки и города берут на себя организацию похорон, которые запланированы на понедельник, 1 февраля.