Каракас, 29 января, 2016, 08:07 — ИА Регнум. В Венесуэле на нефтяной платформе, принадлежащей венесуэльской государственной компании PDSVA, прогремел взрыв, есть раненый, сообщает El Nacional.

lapsedphysicist.org Взрыв на нефтяной платформе

По данным издания, 50-летний работник платформы получил ожоги 90% тела, его доставили в госпиталь на вертолете. Не исключается, что несколько сотрудников пропали без вести, эта информация проверяется.

Платформа расположена на озере Маракайбо. Компания организовала комиссию по расследованию причин произошедшего.