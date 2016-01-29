Китай, 29 января, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Гражданин Канады Кевин Гаррат обвиняется в шпионаже и краже сведений, состовляющих государственную тайну. В скором времени Кевин Гаррат предстанет перед судом.

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Супруги Гаррат были задержаны в августе 2014 г. в Даньдуне. В ходе следственных работ были доказаны факты взаимодействия Кевина Гаррата с канадскими спецслужбами, пишет «Синьхуа».

Дело Гаррата передано в Даньдунский народный суд средней ступени. В ближайшее время начнутся слушания. Посольство Канады в Китае пока не прокомментировало ситуацию.