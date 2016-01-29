Ярославль, 29 января, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Рост производства сельскохозяйственной продукции в Ярославской области за 2015 год составил 0,8%. По сравнению с 2014 годом, когда рост был 7,4%, развитие сельского хозяйства существенно замедлилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

ИА REGNUM

«Динамика положительная, но явно есть снижение темпа. С хорошим плюсом год закончили ярославские животноводы. На 14% больше получено яиц. Из общего объема мясопродукции две трети составило мясо птицы, прежде всего куриное. Говядины и свинины сельхозпредприятия у нас традиционно дают существенно меньше, около 30%. Надои молока — 5 тысяч килограммов с коровы — остались на уровне прошлого года. Но это гораздо лучше показателей пятилетней давности. Улучшился породистый состав скота, хотя его поголовье по-прежнему сокращается. Если иметь в виду импортозамещение, то говорить о прорыве нельзя. Скорее речь идет о стабильной ситуации», — рассказала начальник отдела статистики предприятий, сельского хозяйства и окружающей среды Ярославльстата Ольга Гаврилова.

С фуражным зерном ситуация в регионе и вовсе ушла в минус. В 2015 году собрано 93,7 тыс. тонн, а в 2014 году собрали почти 97 тыс. тонн. Среди овощных культур заметен прирост по картофелю. Остальные культуры сохранили прежние позиции.