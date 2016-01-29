Владивосток, 29 января, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Ссора между друзьями — козлом Тимуром и тигром Амуром, произошедшая 26 января в Приморском сафари-парке, появилась на видео в сети. Сафари-парк опубликовал статью и видеоролик под названием «Беспардонный Тимур и терпимый Амур».

YouTube Тигр Амур и козёл Тимур

Взбучку тигр устроил козлу неспроста: Тимур первый атаковал Амура. В какой-то момент он боднул Амура, согнав его с лежанки во время прогулки. Амур, долго терпевший нападки Тимура, схватил рогатого друга за холку, как котёнка, и откинул в сторону.

«Амур не преследовал Тимура как жертву», — сообщается на сайте.

Итогом ссоры оказались травмы, обнаруженные у Тимура. Козла поместили в отдельный вольер, он проходит лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января козла Тимура, обитающего в Приморском сафари-парке, временно перевели из вольера в ветеринарный блок.