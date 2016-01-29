Оттава, 29 января, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Ученые из Канады и США, занятые разработкой вакцины против лихорадки Зика, планируют представить первые образцы препарата для клинических испытаний до конца этого года, передает Reuters.

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Гэри Кобинджер из канадского университета города Лаваль сообщил, что в разработке препарата также участвуют Пенсильванский университет, американская компания Inovio Pharmaceuticals и южнокорейская GeneOne Life Science.

По словам ученого, клинические испытания вакцины начнутся в сентябре, а к концу года ее образцы могут быть готовы для экстренного применения.

Вирус Зика наиболее распространен в Южной Америке. Он передается людям через комаров. Вирус особенно опасен в случаях с беременными женщинами, он вызывает у плода микроцефалию с возможными тяжелыми поражениями мозга. Случаи заболеваний были зафиксированы также в Азии, Африке и США.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова ранее заявляла, что эпидемия вируса Зика России не угрожает, но рейсы из тех стран, где наблюдается это заболевание, будут взяты под эпидемиологический контроль.