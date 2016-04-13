Свердловская область, 11 марта, 2013, 10:27 — ИА Регнум. Один из ведущих экспертов Всемирного банка в области продвижения инвестиций Роберт Уайт планирует принять участие во Всероссийском форуме институтов развития, который пройдет в Екатеринбурге. Р.Уайт уже 30 лет обучает чиновников различных стран мира - Бразилии, Гаити, Казахстана, Тобаго, и, в том числе, России - тому, как эффективно привлекать прямые инвестиции в экономику своих стран, сообщили 11 марта корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Напомним, Всероссийский форум институтов развития пройдет в Екатеринбурге 4 и 5 апреля 2013 года по инициативе ОАО "Корпорация развития Среднего Урала".

Форум станет площадкой для обсуждения вопросов привлечения иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации, в том числе через создание системы институтов таких, как корпорации и агентства развития федерального и регионального уровней.

Основная задача форума - определить необходимость, роль и масштабы участия институтов развития в экономических процессах в стране. В ходе форума предполагается обсудить вопросы повышение результативности работы подобных институтов на базе изучения передового международного опыта и практики в данной области; а также определить круг проблем, требующих законодательной и административной поддержки в целях оказания содействия развитию системы институтов по привлечению инвестиций.

На сегодняшний день свое участие во Всероссийском воруме институтов развития в Екатеринбурге подтвердили представители более 20 и агентств развития из различных регионов России, а также эксперты различных международных институтов и организаций в области развития, в том числе научный руководитель Международного центра изучения институтов и развития ВШЭ Тимати Фрай, партнер ЗАО "СтратеджиПартнерс Групп" Александр Праздничных.