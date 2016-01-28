Москва, 29 января, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Жители районе Коньково на юго-западе Москвы остались без электроэнергии в результате аварии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

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Как сообщается, авария произошла на улице Профсоюзная. «По предварительным данным, в трансформаторной будке произошёл хлопок», — сообщил собеседник агентства.

В центре управления в кризисных ситуациях МЧС России сообщили, что возгорания или задымления по прибытии на место происшествия не обнаружено. В настоящее время выясняются причины аварии.