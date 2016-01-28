Бухарест, 29 января, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Исполнительный председатель румынской партии «Народное движение» Еуджен Томак призвал сделать объединение Молдавии с Румынией темой трехсторонних переговоров между Бухарестом, Кишиневом и Москвой. Как заявил Томак румынскому изданию Ziare.com, данный проект невозможно осуществить без России, а у Румынии и Молдавии есть «достаточно сильных аргументов для того, чтобы сделать Кремль более гибким».

Глиняные фигурки. Румыния

О каких аргументах идет речь, Томак говорить не стал, однако отметил, что «в основе решения, которое Бухарест и Кишинев могут предложить Москве, должен лежать аргумент о стабильности региона».

По словам румынского политика, в последнее время тема объединения Молдавии с Румынией возвращается в повестку дня в Кишиневе и Бухаресте. «К востоку от Прута люди чувствуют себя брошенными, а самым надежным и быстрым решением для преодоления хаоса и бедности там является объединение с Румынией», — уверен Еуджен Томак.

ИА REGNUM отмечает, что партию «Народное движение» возглавляет экс-президент Румынии Траян Бэсеску, объявивший присоединение Молдавии главным национальным проектом Румынии на ближайшее время и признавшийся, что на протяжении 10 лет президентства предлагал каждому из молдавских лидеров проект объединения двух стран и пост президента «Великой Румынии».

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.