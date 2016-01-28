Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2016, 02:10 — ИА Регнум. На Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в канаве с горячей водой возле теплотрассы в одном из районов Петропавловска-Камчатского. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по краю Елена Матафонова, оно расследуется по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

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«В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана объективная и принципиальная юридическая оценка действиям и бездействию лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию теплотрассы на данном участке, в результате которых погибли дети», — заявила собеседник агентства, отметив, что дети упали в канаву глубиной примерно 2,5 метра.

Свою проверку начали и в «Камчатскэнерго», которому и принадлежит злосчастная теплотрасса. «Мы проведем всеобъемлющую внутреннюю проверку для установления ответственных за происшедшее, к виновным будут применены самые строгие меры дисциплинарной ответственности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь компании Елена Симаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, после окончания занятий в школе №1 Петропавловска-Камчатского трое учащихся 2-го класса пошли гулять. Родители мальчиков забили тревогу, когда дети не вернулись вовремя из школы. Сотрудники полиции оперативно приступили к поискам. Кинологи с собаками вышли к теплотрассе недалеко от школы, в которой учились дети, и в яме с горячей водой обнаружили тела мальчиков. Они погибли от падения в кипяток.